Mbahet edicioni i 13-të i Panairit Tradicional Veror në Deçan, promovohet zhvillimi i turizmit në Kosovë Edhe këtë vit është mbajtur Panairi Tradicional Veror në komunën e Deçanit. Për 13 vite me radhë ky panair është kthyer në traditë të qytetit. Data 28 dhe 29 qershor kanë qenë të mbushura me aktivitete në kuadër të këtij organizimi. Me datë 28 qershor, është organizuar tryezë shkencore me temë “Turizmi në Deçan”, e…