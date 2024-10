Serbisë i përmenden marrëdhëniet me Rusinë e Kinën në Raportin e Progresit: Përparimi drejt BE-së varet nga normalizimi me Kosovën Marrëdhëniet e Serbisë me Rusinë dhe Kinën, dialogu me Kosovën, si dhe zgjedhjet e parakohshme janë aspektet kryesore të kapitujve politikë në Raportin e Progresit për Serbinë, të përpiluar nga Komisioni Evropian. Ky raport vjetor, me të cilin vlerësohet përparimi i vendeve kandidate për anëtarësim në BE, pritet të publikohet më 30 tetor. Por, burime…