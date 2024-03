Maqedonci dhe Osmani në Kazermën “Adem Jashari”: UÇK-në nuk e përbënë vetëm burrat, në rradhët e kësaj ushtrie ishin edhe gratë Ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci janë parë bashkë me Presidenten Vjosa Osmani në ambientet e Kazermës “Adem Jashari” në Prishtinë. Nga këtu ministri dhe presidentja uruan festën e 8 marsit për gratë që punojnë në Forcën e Sigurisë së Kosovës. Maqedonci këtë festë e ndërlidhi me me qëndresën tonë për liri, demonstratat e 81-tës e…