Maqedonci bën të ditur sasinë e armëve dhe mjeteve që FSK do ti dërgojë në Ukrainë

Maqedonci tredon se në pjesën e parë të donacioneve do të dërgojë predha të mortajave, dhe në pjesën e dytë bën të ditur për pakon me kamionë, mjete taktike dhe të blinduara do të dorëzohet javën e ardhshme.

“Kosova do të vazhdojë të mbështesë Ukrainën në luftën e saj heroike kundër agresionit rus. Sot në mbledhjen e UDCG-së, unë njoftova paketën tonë të dytë të ndihmës ushtarake për Ukrainën, e përbërë nga predha mortajash. Pakoja e parë me kamionë, mjete taktike dhe të blinduara do të dorëzohet javën e ardhshme.” – tha Maqedonci në platformën “X”. /Lajmi.net/

🇽🇰 will continue to support 🇺🇦 in its heroic war against Russian aggression. Today at the UDCG meeting, I announced our second package of military aid for Ukraine, consisting of mortar rounds. First package with trucks, tactical and armored vehicles will be delivered next week. pic.twitter.com/TKDaeJ2O2Z

— Ejup Maqedonci (@EjupMaqedonci) March 19, 2024