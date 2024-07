“Mandat i humbur, dënimi do të jetë kapital” – Haziri i “qepon” egër qeverisjes së VV’së në Gjilan Ish-Kryetari i Gjilanit, Lutfi Haziri, ka thënë me ardhjen e Lëvizjes Vetëvendosje në pushtetin në Gjilan “mandati është i humbur” dhe se në zgjedhjet e reja, kasta aktuale ka bërë “dënimin do të ketë kapital”. “Ekzekutivit të gjilanit do t’i dështojë në mënyrë frapante tendenca për të dështuar Kuvendin Komunal, i cili në vazhdim është…