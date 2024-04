Macron telefonon Kurtin: Tregon mbështetjen e tij për anëtarësimin e Kosovës në KiE-kërkon formimin e Asociacionit

Ai ka thënë se Franca mbështet pavarësinë dhe integrimin evropian të Kosovës.

Macron ka përmendur përkushtimin e tij për dialogun ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, në mbështetje të ndërmjetësimit evropian si dhe bëri thirrje për zbatimin e plotë të marrëveshjeve Bruksel-Ohër.

“Presidenti i Republikës përshëndeti zbatimin e vendimit të Gjykatës Kushtetuese për Manastirin e Deçanit. Megjithatë, ai nënvizoi rëndësinë që Franca i kushton, edhe në kontekstin e aplikimit të Kosovës për anëtarësim në Këshillin e Evropës, progresit të shpejtë dhe të pakthyeshëm në zbatimin nga autoritetet kosovare të Asociacionit të Komunave me shumicë serbe”, thuhet në njoftim.

Presidenti i Macron ka shprehur keqardhje për dështimin e votimit për revokimin e disa kryetarëve të komunave në veri të Kosovës. Ai gjithashtu ka kujtuar se mbetet i domosdoshëm organizimi sa më i shpejtë i zgjedhjeve të reja, me pjesëmarrjen e popullatës serbe.

Le Président de la République 🇫🇷s’est entretenu par téléphone avec Albin Kurti, Premier ministre du 🇽🇰, ce mardi 23 avril 2024. Communiqué ⬇️

President Macron spoke on the phone with PM Kurti today. Communiqué below ⬇️ https://t.co/WLPyppo5wW

