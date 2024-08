Macron: Lëvizjet e njëanshme të Kosovës nuk dërgojnë sinjal të mirë

​ Presidenti i Francës, Emmanuel Macron së fundmi ka thënë se “lëvizjet e njëanshme” sipas tij të Kosovës nuk janë sinjal i mirë.

Ai ka shprehur shqetësim duke thënë se vendi i tij do të vazhdojë të monitorojë me kujdes kushtet në të cilat jetojnë serbët në Kosovë dhe mbetet e përkushtuar për formimin e Asociacionit.

Në një fjalim të përbashkët me presidentin serb Aleksandër Vuçiq, Macron tha se normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është pjesë integrale e procesit të afrimit me Bashkimin Evropian, për të cilin u diskutua shumë në disa kryeqytete të Evropës.

Ai theksoi se çështja nuk do të zgjidhet pa kompromis nga të dyja palët dhe nëse nuk ka guxim politik për të arritur një zgjidhje.

Në këtë kuptim, ai përgëzoi autoritetet serbe për vendimet e marra në fund të vitit të kaluar, për të filluar zbatimin e marrëveshjes së Ohrit.

“Me partnerët tanë evropianë kemi thënë se sa të shqetësuar jemi për lëvizjet e njëanshme të Kosovës që nuk dërgojnë sinjal të mirë. Sigurohuni që Franca do të vazhdojë të monitorojë kushtet në të cilat jeton komuniteti serb në Kosovë. Në këtë kuptim, ne jemi veçanërisht të përkushtuar për formimin e Bashkësisë së Komunave Serbe”, tha Macron.

Ai shtoi se mesazhi i tij kryesor sot është mesazhi i vendosmërisë dhe besimit.

“Ne do të vazhdojmë të mbështesim përpjekjet e ndërmjetësimit evropian, për të arritur progres në marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që është vendimtare për rajonin e Ballkanit Perëndimor, dhe kështu marrëdhëniet tuaja me të gjithë partnerët do të përmirësohen, do të kemi lëvizje dhe ngjyrë të lirë. jetë për të gjithë qytetarët”, tha Macron.