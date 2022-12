Lushtaku: Kjo Qeveri ka bërë marrëveshje me palën serbe që të degradojë edhe Policinë e Kosovës

Përfaqësues të Partisë Demokratike të Kosovës, sot kanë dorëzuar në Gjykatën Kushtetuese Ligjin për Zyrtarët Publikë.

Deputeti i kësaj partie, Mergim Lushtaku në fjalën e tij është shprehur se viti 2022 ka filluar mbrapsht për shkak të dështimeve të Qeverisë Kurti.

Lushtaku gjithashtu, thotë së kjo qeverisje ka bërë marrëveshje me palën serbe që të degradojë Policinë e Kosovës, transmeton lajmi.net.

“Në këtë fundvit nuk ishte dashtë të jetë, por e përmbyllim me një paraqitje në Gjykatën Kushtetuese ku mendojmë se do të ketë një shkelje të radhës të Kushtetues së Republikës së Kosovës. Vitin 2022 e kemi filluar mbrapsht sepse Qeveria Kurti dhe mazhoranca në çdo aspekt ka dështuar në pjesën kryesore të qeverisjes, implementimin e planit të veprimit dhe prioritetet e saj. Ka dështuar në pjesën kryesorë të qeverisjes, në ndihmesën e qytetarëve, kemi krizë të thellë ekonomike, energjetike, të sovranitetit të vendit… Kjo qeverisje ka dështuar edhe në veri. Ka bërë marrëveshje me palën serbe që të degradojë edhe Policinë e Kosovës dhe institucionet e vendit.”, ka theksuar Lushtaku./Lajmi.net/