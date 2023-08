Lukaku përfundon testet mjekësore me Romën Romelu Lukaku tani ka përfunduar testet mjekësore me Romën dhe tani duhet vetëm të nënshkruajë kontratën e tij me ‘Giallorossi’ përpara se të zyrtarizohet lëvizja e tij. Ish- sulmuesi i Interit mbërriti në Romë me një avion privat në pronësi dhe pilotim të presidentit të klubit Dan Friedkin të martën pasdite, pasi kishte fluturuar nga Brukseli. Belgu u…