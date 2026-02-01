Ludo dhe Labi me bast të madh: 10 shtëpi dhe 100 mijë euro, për të vërtetuar nëse fëmija i serbes është i Labit

Labinot Rexha dhe Ludo Lee kanë vënë bast me njëri-tjetrin në Big Brother VIP Albania 5. Kjo për shkak se u tha që këngëtari ka një fëmijë me një serbe, edhe pse një gjë e tillë u mohua nga ana e tij. Labi theksoi se do t’ia japë 10 shtëpi Ludo Lee nëse del që…

ShowBiz

01/02/2026 21:02

Labinot Rexha dhe Ludo Lee kanë vënë bast me njëri-tjetrin në Big Brother VIP Albania 5.

Kjo për shkak se u tha që këngëtari ka një fëmijë me një serbe, edhe pse një gjë e tillë u mohua nga ana e tij.

Labi theksoi se do t’ia japë 10 shtëpi Ludo Lee nëse del që fëmija është i tij, e për të kundërtën do t’i marrë 100 mijë euro.

“Në momentin që do të dalë nga Big Brother, e bëjmë një marrëveshje. Nëse ai fëmija që pretendohet nga ajo vajza që është i imi unë do t’ia jap 10 shtëpia këtij nga projekti im”, u shpreh ai.

Tutje tha: “Nëse nuk del që është i imi ky brenda 12 ore do të transferoj në bankën time 100 mijë euro”.

Ludo gjithashtu u pajtua me këtë dhe tha se do të bëjnë pas përfundimit të garës.

Mbetet për t’u parë se si do të shkojë kjo dhe për të zbuluar të vërtetën.

