Londrimi e pyet Klodin për orientimin seksual

Londrimi ka shprehur dyshimet e tij mbi orientimin seksual të Klodit. Këtë ia ka thënë edhe vet shokut të tij, me ç’rast Klodi u çudit shumë Ndiqni bisedën e tyre nëpërmjet videos së mëposhtme:

16/01/2026 16:50

