Lojtari kroat arrestohet pasi rrahu gruan, në banesën e tij gjendet arsenal armësh

Lojtari i njohur i kombëtares kroate të hendbollit, Denis Buntic, ishte në qendër të vëmendjes së publikut pas lajmit se u arrestua për dhunë në familje dhe armëmbajtje pa leje, raporton jutarnji.hr, shkruan Lajmi.net.

Buntic dyshohet se ka rrahur gruan e tij Klara Buntic dhe policia gjatë kontrollit të shtëpisë ka gjetur një arsenal armësh – pistoleta, automatikë e bomba.

Klara e ka publikuar edhe një audio incizim të dhunës që ka pësuar për të treguar se çfarë ferri ka kaluar me Buntic.

Mirëpo, ndryshe nga Klara, ish-bashkëshortja e tij, Ana Primorac, vendosi të prononcohet në media, për të mbrojtur fëmijët e saj të mitur që sipas saj nuk e meritojnë të jenë pjesë e kësaj historie të tmerrshme.

“Kjo është deklarata ime e parë dhe e fundit që e jap për media vetëm për shkak të dëshirës për të ndalur linçimin e njerëzve që nuk e meritojnë të jenë pjesë e kësaj historie, Fatkeqësisht aktuale në media. Këtë po e bëj me qëllim që të duke mbrojtur fëmijët tanë të mitur”, tha Ana Primorac.

Ajo tregoi se ishte e martuar me Denisin për 17 vjet dhe se ai kurrë nuk kishte pasur dhunë.

“Martesa jonë përfundoi në shkurt të vitit 2018. Me Denisin kalova 17 vit. U ndamë me pëlqim reciprok. Martesa jonë përfundoi miqësisht dhe me marrëveshje për kujdesin e fëmijëve tanë”, thotë Ana dhe shton”, tha ish-bashkëshortja e hendbollistja kroate.