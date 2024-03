“Lëvizjet ushtarake të ushtrisë serbe”, analistja amerikane: Moska dhe Beogradi po përgatisin sërish kaos në Kosovë dhe Bosnjë

Kanali pro-rus “Rybar”, është krijuar në fillesat e luftës në Ukrainë, në të cilën tregon situatën në front të luftës.

Ndërsa analistja këtë fotografi e shpjegon se ky është një indikator se Moska po planifikon që ta eskalojë luftën përtej Ukrainës dhe ta shpërndajë atë në Ballkan.

Vendet më të rrezikuara për shpërthim të një konflikti në Ballkan janë Kosova dhe Bosnje Hercegovina.

“Rybar, një kanal analizash ushtarake pro-Kremlinit në Telegram, ka publikuar lëvizjet dhe aktivitetet e inteligjencës në Serbi gjatë ditëve të fundit. Ata parashikojnë një përshkallëzim të ri në Ballkan. Epo… do të thotë se Moska dhe Beogradi po përgatisin sërish kaos në Kosovë dhe Bosnjë së shpejti.” /Lajmi.net/

Rybar, a pro-Kremlin military analysis channel on Telegram, has published 🇺🇸 intelligence activities in Serbia for the past few days.

They predict a new escalation in the Balkans. Well… it means Moscow and Belgrade are preparing chaos in Kosovo and Bosnia again soon. pic.twitter.com/RV5DKkt5k1

— Ivana Stradner (@ivanastradner) March 2, 2024