Legalizohet marihuana në Gjermani, nga sot 25 gramë mund të konsumohet në publik

Disa njerëz, pas punës pinë birra: ne thjesht duam të tymosim hashash-Marcel Ritschel është njëri prej atyre që po kremtojmë faktin se Gjermania- vendi tradicional i birrës- po bëhet tani një shtet më miqësor ndaj kanabisit.

Nga 1 prilli, të rriturit atje do të mund konsumojnë deri 25 gramë kanabis në mjedise publike. Ritchel it ha BBC-së se po planifikon të krijojë një shoqatë kultivuesish ose “klub social kanabisi” që do të lejohet sipas ligjit, nga korriku. “Një klub kopshtarie, por për hashashin” sqaron ai.