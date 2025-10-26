LDK-PDK në koalicion për balotazh në Fushë Kosovë, e konfirmon Besnik Osmani

Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK), ka arritur koalicion me PDK-në në Fushë Kosovë për balotazhin e nëntorit. Për këtë ka njoftuar Besnik Osmani, kandidat i LDK-së për kryetar të Fushë Kosovës. Ai ka thënë se kjo marrëveshje është shprehje e përgjegjësisë politike. “Është arritur koalicioni i madh për të mirën e të gjithë qytetarëve të…

Lajme

26/10/2025 22:24

Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK), ka arritur koalicion me PDK-në në Fushë Kosovë për balotazhin e nëntorit.

Për këtë ka njoftuar Besnik Osmani, kandidat i LDK-së për kryetar të Fushë Kosovës.

Ai ka thënë se kjo marrëveshje është shprehje e përgjegjësisë politike.

“Është arritur koalicioni i madh për të mirën e të gjithë qytetarëve të Komunës së Fushë Kosovës, që i thotë PO zhvillimit, mirëqenies dhe përparimit. Në këtë frymë bashkëpunimi, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës do të ecin bashkë për prosperitetin e të gjithë qytetarëve, për Fushë-Kosovën tonë. Gjatë këtyre ditëve, dy degët tona kanë punuar së bashku në hartimin e planit qeverisës dhe, në koordinim të plotë edhe me qendrën, kemi nënshkruar marrëveshjen për qeverisjen gjithëpërfshirëse për mandatin e ardhshëm qeverisës. Kjo marrëveshje është shprehje e përgjegjësisë politike dhe e vullnetit të përbashkët për ta çuar Fushë Kosovën përpara, me një qeverisje moderne, transparente dhe në shërbim të qytetarëve”, ka shkruar ai në Facebook.

Artikuj të ngjashëm

October 26, 2025

Publikohen 8 pikat e marrëveshjes mes LDK-së e PDK-së në Fushë Kosovë

October 26, 2025

Kërcënohet me mesazhe Arton Demhasaj, kërkon hetim nga Policia dhe Prokuroria

October 26, 2025

“Hajvanat”, Kusari: Kurti nuk ka fyer liderët, e ka pasur personale...

October 26, 2025

Ligji i ri për barnat, qytetarët ankohen për rritje çmimesh në barnatore

Lajme të fundit

Publikohen 8 pikat e marrëveshjes mes LDK-së e PDK-së në Fushë Kosovë

Kërcënohet me mesazhe Arton Demhasaj, kërkon hetim nga Policia dhe Prokuroria

“Hajvanat”, Kusari: Kurti nuk ka fyer liderët, e...

Ligji i ri për barnat, qytetarët ankohen për rritje çmimesh në barnatore