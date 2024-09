LDK: Bashkëpunëtori i ngushtë i Bulliqit na sulmoi sekretarin e degës në Podujevë

LDK, dega në Podujevë njofton se sot, rreth orës 17:00, në afërsi të objektit të vjetër të komunës, bashkëpunëtori i ngushtë i kryetarit Shpejtim Bulliqi, R.H, “pa asnjë justifikim dhe problem paraprak ka sulmuar dhe kërcënuar sekretarin e degës, Besim Latifi”.

“Rasti është raportuar në Policinë e Kosovës dhe, sipas njoftimeve të policisë, i njëjti është duke u trajtuar sipas procedurave të institucioneve të rendit dhe ligjit”, thuhet në njoftimin e LDK-së.

Sipas tyre pushteti lokal në Podujevë, përmes sulmeve të tilla, ka për qëllim ta ndalë zërin opozitar.

“Pushteti lokal në Podujevë për ta realizuar këtë nuk është duke zgjedhur as forma, e as veprime. Por, as nuk na kanë ndalur e as nuk do të na ndalin, në përmbushjen e misionit tonë si opozitë e vetme në Podujevë”, thuhet tutje në njoftim.