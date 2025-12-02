Lajm i mirë: Trafiku Urban rifillon punën nesër

Trafiku Urban ka njoftuar se nga nesër më 3 dhjetor, do të rifillojnë ofrimin e shërbimit të transportit publik. Nga kjo kompani kanë njoftuar se ky vendim ka ardhur pas fillimit të alokimit të mjeteve nga Ministria e Financave dhe pagesës së faturave nga Komuna e Prishtinës, shkruan lajmi.net. “Gjatë ditëve të fundit, ndërprerja e…

Lajme

02/12/2025 20:08

Trafiku Urban ka njoftuar se nga nesër më 3 dhjetor, do të rifillojnë ofrimin e shërbimit të transportit publik.

Nga kjo kompani kanë njoftuar se ky vendim ka ardhur pas fillimit të alokimit të mjeteve nga Ministria e Financave dhe pagesës së faturave nga Komuna e Prishtinës, shkruan lajmi.net.

“Gjatë ditëve të fundit, ndërprerja e transportit ka qenë e pashmangshme për shkak të pamundësisë financiare të krijuar nga mospagesa e detyrimeve të Komunës ndaj ndërmarrjes. Shprehim keqardhje të sinqertë për vështirësitë me të cilat qytetarët janë detyruar të përballen gjatë këtyre ditëve pa shërbimin e transportit publik dhe i falënderojmë për mirëkuptimin e treguar”, kanë njoftuar nga kjo kompani.

Trafiku Urban ka pezulluar linjat e transportit që 9 ditë, që nga 24 nëntori për shkak të borxheve të shumta të Komunës së Prishtinës ndaj tyre.

Ky pezullim i linjave të tyre ka “paralizuar” komunikacionin në kryeqytet, duke shkaktuar kolona të shumta. /Lajmi.net/ 

Njoftimi i plotë:

Artikuj të ngjashëm

December 2, 2025

OSBE të zhgënjyer pas moscertifikimit të Listës serbe: Përforcon perceptimet se...

Lajme të fundit

OSBE të zhgënjyer pas moscertifikimit të Listës serbe:...

Moscertifikimi i Listës Serbe, ambasadori britanik: Shkatërron reputacionin...

Këta janë disa nga emrat e rinj që...

Rama kujton Ibrahim Rugovën: Arkitekt i një ideje...