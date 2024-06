Lajçak në Dubrovnik takon kryeministrin kroat Plenkoviq, diskutojnë për dialogun Kosovë-Serbi Kryeministri i Kroacisë, Andrej Plenkoviq, ka njoftuar për një takim me emisarin e BE-së, Miroslav Lajçak, në kuadër të Forumit të Dubrovnikut. Ai tha se me të ka folur edhe për dialogun Kosovë-Serbi. “Gjatë Forumit të Dubrovnikut në takim me Miroslav Lajçak. Diskutuam situatën politike në Europën Juglindore dhe procesin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe…