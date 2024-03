Kuvendi themelon komisionin hetimor në lidhje me punësimet në MPJD

Kuvendi i Kosovës ka themeluar komisionin hetimor parlamentar lidhur me punësimet në shërbimin e jashtëm dhe zyrtarëve të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës.

Themelimin e këtij komisioni e mirëpriti edhe kryediplomatja Donika Gërvalla, e cila tha se përmes tij do të dëshmohen parregullsitë e shumta ndër vite që kanë ndodhur në MPJD.

Sipas saj, ky komision nuk duhet ta përkufizojë punën vetëm në vitet 2021-2023, megjithëse theksoi se në shërbimin diplomatik ka bërë një reformë të thellë.

Ajo shtoi se të gjitha vendimet e marra sa i përket gradimeve kanë qenë të rregullta, siç tha janë dëshmuar edhe në Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës.

“E mirëpres shumë mundësinë dhe iniciativën për krijimin e një komisioni hetimor që do të merret me punësimet në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës. E vetmja gjë që do të lusja Kuvendin është që në përkufizimin apo titullin e këtij komisioni të krijohet mundësia për të treguar apo demonstruar që nuk bëhet fjalë vetëm për vitet 2021-2023, por bëhet fjalë për të gjitha punësimet në kuadër të MPJ-së dhe asaj të diasporës. Përndryshe e vlerësoj shumë këtë mundësi për të njoftuar opinionin e gjerë në Kosovë që të gjitha thashethemet, të cilat ekzistojnë për të tashmen dhe të kaluarën për të gjitha faktet që do t’i shpërfaqim gjatë punimeve të këtij komisioni, do të arrijnë të krijojnë një pasqyrë të qartë se çfarë ka ndodhur përgjatë viteve në Ministrinë e Punëve të Jashtme, si një prej institucioneve më të përfolura për parregullsitë e shumta që kanë ndodhur përgjatë viteve”, tha ajo.

Gërvalla përmendi ish-ministrin e Punëve të Jashtme, Enver Hoxhaj, që sipas saj gjatë periudhës së tij nuk janë respektuar asnjë kriter i konkurseve, punësimit dhe se janë caktuar ambasadorët dhe konsujt në oda, kafe dhe që kanë qenë pjesë pazareve politike.

Madje theksoi se themelimi i këtij komisioni po bëhet si shkak i luftës së brendshme në PDK, për të diskredituar Hoxhajn.

“Me vete kam vendime të panumërta të mëparshme, në të cilat jo vetëm që nuk janë respektuar kriteret e konkurseve, por nuk është respektuar as edhe një kriter i punësimit bazuar në ligjet e Kosovës. Me të njëjtin vendim ish-ministri Enver Hoxhaj, edhe e emëron anëtar të shërbimit të jashtëm personin dhe ia cakton gradën konsull dhe ia cakton emërimin në misionin ku ka shkuar. Të mos flasim edhe për emërime që janë caktuar në oda, në kafe dhe që kanë qenë pjesë e pazareve në prag të zgjedhjeve. Prandaj pavarësisht nga vjen kërkesa dhe me cilat motive vjen, kam përshtypjen që kjo kërkesë që ka ardhur për këtë komision është pjesë e luftës së brendshme brenda PDK-së për të diskredituar persona të caktuar, siç është ish ministri Enver Hoxhaj, sesa që kanë të bëjnë me mua personalisht”, theksoi Gërvalla.

Megjithatë, deputetja e PDK-së, Blerta Deliu, tha se mandati i këtij komisioni hetimor është në periudhën 2021-2023, ashtu siç ka qenë kërkesë në propozimin e parashtruar.

“Vetëm për çështje procedurale, mandati i komisionit hetimor parlamentar në MPJD mbetet ashtu siç ka qenë kërkesë e propozuesit”, theksoi ajo.

Pro themelimit të këtij komisioni votuan 62 deputetë, dy ishin kundër dhe një abstenim.

Në anën tjetër, Kuvendi nuk pati kuorum për të themeluar komisionin tjetër hetimor, në lidhje mbi përgjegjësitë ekzekutive të Ministrisë së Drejtësisë në raport me zjarret e dyshimta në Institutin e Mjekësisë Ligjore, zhdukjen e mostrave në rastin e Astrit Deharit dhe çdo veprimi e mosveprimi të kësaj ministrie që ka cenuar pavarësinë dhe përgjegjësitë ligjore të këtij instituti, pasi nuk morën pjesë në votim deputetët e mazhorancës.