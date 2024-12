Kuvendi i Komunal i Gjilanit shpall “Qytetar Nderi” ish-ambasadorin Minxhozi

Kuvendi i Komunal i Gjilanit në seancën solemne, e ka shpallur “Qytetar Nderi” ish-ambasadorin e Shqipërisë në Kosovë, Qemal Minxhozi. .

Ish-diplomati Minxhozi në sallën e Kuvendit Komunal u pa i emocionuar pasi për të ky çmim ka vlerë të madhe.

“Kush vjen njëherë në Gjilan, është vështirë të largohesh prej këtu…Gjilanin do e quaja një vend historik, shumë të rëndësishëm, jo të trevës së Anamoravës, po të kombit shqiptar. Ka rrënjë të thella në shtet-formim, në historinë, në trimërinë dhe në përballje me çdo armik. Pastaj është një zonë e dijes, një zonë e mençurisë, e kulturës. Një zonë që përfaqëson në mënyrë sa me te dinjitetshme gjithë përpjekjet e luftës, të popullit dhe e përkthyer në kohë të sotshme në aktivitetet fantastike të “Flakës së Janarit”, tha ai.

Ish-ambasadori gjatë ceremonisë veçoi Gjilanin për shume çështje të ndryshme.

“Shembulli i sjelljes të gjilanasve ndaj pakicave, sidomos pakicave serbe këtu është një shembull për t’u marr në konsideratë. Gjilani padyshim është vendi me kriminalitetin më të ulët në të gjithë Kosovën. Gjilani fal dhe emigracionit ka arritur që të zhvillojë industrinë dhe degë të ndryshme të ekonomisë. Natyrisht Gjilani me aq sa di unë ka emigracionin më të hershëm në gjithë Kosovën dhe është hyrë dija e perëndimit duke u kthyer në një faktor stabilizimi”, deklaroi Minxhozi.

Falënderimet për kontributin e Minxhozit, nuk i kurseu kryetari i tanishëm I komunës së Gjilanit, Alban Hyseni.

“Sot kemi kënaqësinë të shpallim qytetar nderi, ish-ambasadorin e Shqipërisë në Kosovë, Qemal Minxhozin. Ky titull është shprehje e respektit më të lartë që qyteti ynë mund t’i jap një individi si vlerësim për kontributin e tij të jashtëzakonshëm. Qytetar nderi nuk është vetëm një çmim por shumë më shumë ndaj ambasadorit. Është një simbol I dashurisë dhe mirënjohjes, i vlerësimit të qytetarëve tonë për një mik dhe partner të fortë siç është Qemal Minxhozi”, deklaroi kryetari Hyseni.

Gjatë mbledhjes nuk mungoi as ish kryetari I komunës së Gjilanit, Lutfi Haziri. Ky i fundit, Minxhozit i tha se “dera e Gjilanit do jetë gjithmonë e hapur për ty”.

“Në Gjilan thuhet se vështirë të pranojmë për mik, por kur të bëjmë, nuk të lëshojmë më. Ti nuk mund të largohesh nga ne sepse na ke dhënë miqësi, kujdes, kontribut e kjo miqësi tash e tutje do mbetet e vendosur në gjeneratat e ardhshme dhe në histori të Gjilanit, për sa të jetë jeta. Faleminderit për tërë atë kontribut dhe atë miqësi që u ke dhënë njerëzve të Gjilanit”, tha ai.

Që prej vitit 2014 deri më 2023, Minxhozi ka mbajtur postin e Ambasadorit të Republikës së Shqipërisë në Kosovë.