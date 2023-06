Kurtit i thotë sërish dikush “puna e mbarë”, vihet gurëthemeli i një shkolle e një çerdhe në Podujevë

Kryeministri i vendit, Albin Kurti ka marrë pjesë në vënien e gurëthemelit të një çerdhe dhe një shkolle në fshatin Dumosh të Podujevës.

Në komunikatën Zyrës së Kryeministrit thuhet se shkolla që do të ndërtohet kap vlerën e 560 mijë eurove me buxhet komunal dhe do të jetë në shërbim të 170 nxënësve.

Ndërsa çerdhja që do të ndërtohet do të kushtojë 700 mijë euro me 1400 metra katrorë dhe i destinuar për 150 fëmijë.

Në njoftimin e ZKM-së tutje thuhet se kryeministri, Albin Kurti, ka premtuar edhe ndërtimin e 17 çerdhe të reja dhe adoptimin e 5 shkollave që do të shërbejnë si kopshte për fëmije.

“Konkretisht 150 fëmijë do të mund të jenë në këtë çerdhe të re, 7 dhoma për qëndrim të fëmijëve dhe 3 dhoma të gjumit për fëmijë. Mandej hapësira për kuzhinë, trapezari, dhoma e mjekut, e psikologut, administratë dhe hapësira teknike. Do të jenë të punësuar gjithsej 15, 10 edukator dhe 5 staf administrativ. Në përgjithësi janë ndërtuar katër çerdhe të reja në vitin 2021/2022, në implementim janë edhe 14 çerdhe të reja në Kosovë, edhe 5 adaptime, e në planifikim edhe 17 çerdhe të tjera edhe 5 adaptime të shkollave në kopshte”, thuhet në njoftimin e kryeministrisë.