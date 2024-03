Kurti viziton universitetin e Dublinit: “Fryhet” për të arriturat e Kosovës

Kryeministri Kurti sot ka shkuar në Republikën e Irlandës, për vizitë zyrtare në Universitetin e Qytetit të Dublinit (Dublin City University), i cili u mirëprit nga Presidentim e këtij universiteti, Daire Keogh.

Ndërsa temë e takimit ka qenë lidhur me bashkëpunimet e mundshme përmes programeve të shkëmbimeve në nivel të studentëve dhe stafit akademik, rritja e kapaciteteve universitare në fushën e kërkimeve, të drejtat e komuniteteve joshumicë dhe drejtësia tranzicionale.



Kurti gjatë takimit ka folur edhe për rezultatet në ekonomi, dekomkraci dhe me fokus te komunitetet joshumicë dhe veprimet dhe hapat e ndërmarrë në fushën e drejtësisë.

Qëndrimin sot në Dublin të Irlandës, Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti e filloi me një vizitë në Universitetin e Qytetit të Dublinit (Dublin City University), ku u mirëprit dhe u takua me Presidentin e Universitetit të Qytetit të Dublinit (Dublin City University), Daire Keogh, zëvendës presidentin për Hulumtim, profesor John Doyle, Drejtoren Ekzekutive për Angazhim të Jashtëm, Laura Mahoney dhe Dekanin e Asociuar për Hulumtim në këtë universitet, Dr. Gëzim Visoka, si dhe përfaqësues nga Instituti për Zgjidhjen e Konflikteve Ndërkombëtare dhe Rindërtim (IICRR).

Tema qendrore të takimit ishin bashkëpunimet e mundshme përmes programeve të shkëmbimeve në nivel të studentëve dhe stafit akademik, rritja e kapaciteteve universitare në fushën e kërkimeve, të drejtat e komuniteteve joshumicë dhe drejtësia tranzicionale.

Kryeministri Kurti foli për rezultatet e qeverisjes së deritanishme të përkthyera në indikatorë pozitivë ekonomikë dhe demokratikë, politika të prezantuara për herë të parë, angazhimin dhe projektet e qeverisë me fokus te komunitetet joshumicë dhe veprimet dhe hapat e ndërmarrë në fushën e drejtësisë tranzicionale. /Lajmi.net/