Kurti udhëton nesër për në Turqi, pritet nga Erdogan Sipas njoftimit të Drejtorisë së Komunikimeve të Presidencës turke, kryeministri Kurti nesër me ftesë të presidentit Erdoğan do të qëndrojë për një vizitë pune në Türkiye Presidenti i Türkiye-s, Recep Tayyip Erdoğan, nesër do të takohet me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, transmeton Anadolu Agency. Sipas njoftimit të Drejtorisë së Komunikimeve të Presidencës turke, kryeministri…