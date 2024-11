Kurti takohet me kryetarin e Këshillit Kombëtar të Zvicrës, flasin për bashkëpunim mes dy vendeve Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, u mirëprit në Bernë nga Kryetari i Këshillit Kombëtar të Zvicrës, Eric Nussbaumer bashkë me deputetin Cedric Wermuth dhe deputetin zviceran me prejardhje shqiptare, Islam Aliaj që janë pjesë e Grupit Parlamentar të Miqësisë Kosovë-Zvicër. Gjatë bashkëbisedimit, kryeministri Kurti theksoi rritjen ekonomike dhe progresin demokratik të shtetit tonë…