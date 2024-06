Kurti shtron darkë miqve të vendit me rastin e 25 vjetorit të çlirimit

Kryeministri Kurti përmendi figurat e njohura nga Mbretërisa e Bashkuar, Shtetet e Bashkuara dhe Kroacia, por jo edhe atë të Shqipërisë, shkruan lajmi.net.

“Një darkë me miqtë nga Mbretërisë së Bashkuar, Shtetet e Bashkuara dhe Kroacia – disa nga aleatët tanë më të ngushtë. Për mbi 25 vjet, në cilësinë e ambasadorëve, kryetarëve të shteteve, ministrave të punëve të jashtme dhe më e rëndësishmja, si individë të përkushtuar për të avokuar kundër padrejtësisë dhe për liri, ata kanë ndihmuar Kosovën. Është e panevojshme të thuhet se këto lidhje vetëm sa janë forcuar me kalimin e kohës dhe ato gëzojnë mirënjohjen tonë më të thellë.”- ka shkruar Kurti në “X”. /Lajmi.net/

A dinner with friends from 🇬🇧, 🇺🇸, and 🇭🇷 – some of our closest allies. For over 25 years, in the capacity of ambassadors, heads of state, ministers of foreign affairs, and more importantly, as individuals committed to advocating against injustice and for freedom, they have… pic.twitter.com/2tqOu9FCgb

— Albin Kurti (@albinkurti) June 11, 2024