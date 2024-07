Kurti publikon pamje nga pritja që u bëri Macron në Pallatin Elysee, takohet me Scholz e liderë të tjerë Kryeministri Albin Kurti ka publikuar pamje nga pritja që u ka bërë Presidenti i Francës, Emanuel Macron, në Pallatin Elysee. Gjatë kësaj pritje, Kurti ka thënë se ka pasur shkëmbime e bashkëbisedime me liderë dhe parterë të rëndësishëm të botës demokratike. Në fotografitë që ka publikuar, ai shihet se është takuar me Kancelarin e Gjermanisë,…