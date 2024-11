Selimi publikon një fotografi të vjetër të Kurtit: Ai ishte 100% i bindur se nuk do të kishte pavarësi dhe ja, ai kishte 100% gabim

Ajo fotografi sipas Selimit, daton prej para Pavarësisë së Kosovës, ku sipas tij ku sipas tij “Kurti e ndiqte ekipin e Kosovës “të gjallë a të vdekur” Veton Surroi, Bajram Kosumi, Hashim Thaçi, Fatmir Sejdiu, Lutfi Haziri, Nexhat Daci për negociata me Ahtisaarin”.

‘Kurti ishte 100% i bindur se nuk do të kishte pavarësi. Ja dhe ja, ai kishte 100% gabim”, ka shkruar Selimi në “X”.

Postimi i tij i plotë në “X”:

That old time when Albin Kurti was chasing “dead or alive” Kosovo team of Veton Surroi, Bajram Kosumi, Hashim Thaci, Fatmir Sejdiu, Lutfi Haziri, Nexhat Daci for negotiating with Ahtisaari. kurti was convinced 100% there would be no independence. Lo and behold, he was 100% wrong. pic.twitter.com/SOCwngJ60N

— Petrit Selimi (@Petrit) November 26, 2024