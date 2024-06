Kurti: Nga e hëna mërgimtarët mund të marrin falas policën e sigurimit me vlefshmëri një muaj Kryeministri Albin Kurti, u është drejtuar mërgimtarëve me një postim në Facebook, ku i ka njoftuar se nga e hëna, ata që vijnë me automjete do të marrin falas policën e sigurimit me vlefshmëri një muaj, në cilëndo prej pikave kufitare hyrëse. Kurti u ka uruar atyre mirëseardhje në vendlindje, derisa ka thënë se Kosova…