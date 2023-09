Kurti me “inate” e refuzoi Ramën dhe shkonte në Greqi – Osmani të hënën takon kryeministrin shqiptar Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani do të zhvillojë një vizitë zyrtare në datat 4-5 shtator në Tiranë me ftesë të homologut të saj Bajram Begaj. Në vizitën e saj në Tiranë Osmani fillimisht do të pritet nga presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj. Përveç Begajt, Osmani do të ketë takim “kokë më kokë” edhe me kryeministrin…