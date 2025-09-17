Kurti i “gjithanshëm”, bëhet kumbar i dy fëmijëve të një aktivisti në Gjilan
Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti sot është bërë kumbar i dy fëmijëve në Gjilan. Ai iu ka prerë flokët Hanës dhe Diellit, fëmijëve të një aktivisti në këtë qytet. Pranë familjes dhe të ftuarve ishin edhe Kryetari i Komunës së Gjilanit, Alban Hyseni, deputetët Luan Aliu, Arijeta Rexhepi dhe Arbëresha Kryeziu, si dhe…
Lajme
Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti sot është bërë kumbar i dy fëmijëve në Gjilan.
Ai iu ka prerë flokët Hanës dhe Diellit, fëmijëve të një aktivisti në këtë qytet.
Pranë familjes dhe të ftuarve ishin edhe Kryetari i Komunës së Gjilanit, Alban Hyseni, deputetët Luan Aliu, Arijeta Rexhepi dhe Arbëresha Kryeziu, si dhe drejtues të tjerë të Lëvizjes Vetëvendosje, përfshirë Drejtorin e Arsimit dhe Sekretarin e Lëvizjes në Gjilan, Shpend Nuhiu.