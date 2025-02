Kryetari i Zubin Potokut kërcënohet për të katërtën herë përmes rrjeteve sociale

Kryetari i Zubin Potokut, Izmir Zeqiri është kërcënuar për të katërtën herë përmes rrjeteve sociale nga i njëjti person.

Në lidhje me këtë, Zeqiri ka njoftuar përmes një postimi në Facebook, shkruan lajmi.net.

“Kërcênohem pērmes rrjeteve sociale nga i njejti kriminel për her të katert. Ky qyqar (KUKAVIC) i MUP-it të Serbis më kērcēnon me vrasje dhe mi ofendon Herojt dhe figurat historike të Popullit Shqiptar. Ky frikacak i ndyrë nuk ka guxim të përballet me mua por më kërcēnon përmes rrjeteve sociale”, ka shkruar Zeqiri.

