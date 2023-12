Kryesuesit e kuvendeve komunale të Leposaviq, Mitrovicë të Veriut dhe Zubin Potok, të hënën marrin përgjigje nga KQZ për pyetjet që kanë parashtruar Të hënën KQZ do t’i kthejë përgjigje kryesuesve të kuvendeve komunale në Mitrovivcë të Veriut, Leposaviq dhe Zubin Potok. Kështu tha për media zëdhënësi i KQZ’së, Valmir Elezi. “Gjatë ditës së hënë do t’i përcjellim përgjigjet zyrtare lidhur me dy pyetjet që kanë parashtruar në adresë të KQZ-së të tre kryesuesit e kuvendeve komunale për…