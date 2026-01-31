KQZ nuk miraton rezultatin për Listën Serbe

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në mbledhjen e mbajtur sot, nuk ka arritur të miratojë shpalljen e rezultatit zgjedhor për Listën Serbe. Ky vendim u mor pasi dy anëtarë të Lëvizjes Vetëvendosje votuan kundër miratimit të rezultatit, raporton lajmi.net Ndërkohë, KQZ ka shpallur rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve parlamentare të 28 dhjetorit për katër subjektet e tjera…

Lajme

31/01/2026 10:45

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në mbledhjen e mbajtur sot, nuk ka arritur të miratojë shpalljen e rezultatit zgjedhor për Listën Serbe.

Ky vendim u mor pasi dy anëtarë të Lëvizjes Vetëvendosje votuan kundër miratimit të rezultatit, raporton lajmi.net

Ndërkohë, KQZ ka shpallur rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve parlamentare të 28 dhjetorit për katër subjektet e tjera politike që kanë marrë pjesë në procesin zgjedhor./Lajmi.net/

