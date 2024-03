KPM do të mbajë sot konferencë për media, pritet të publikohet uebfaqja Regjistri i pronësisë së medieve në Kosovë Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM) do të do të mbajë konferencë për media ku do të bëjë publikimin e uebfaqes Regjistri i pronësisë së medieve në Kosovë. Ndërsa konferenca pritet të fillojë nga ora 10:00. Njoftimi i plotë: “KPM lanson hartën digjitale të pronësisë se mediave në Kosovë Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM)…