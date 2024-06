Konjufca pret në takim mikun e shqiptarëve, Tony Blair Kryetari i Kuvendit, Glauk Konjufca, në kuadër të shënimit të 25 vjetorit të çlirimit të vendit, ka pritur në takim ish-kryeministrin britanik, Tony Blair. Blair, më herët u takua me presidenten Osmani, me ç’rast mbajtën një konferencë për media. Tony Blair sot do t’iu drejtohet me një fjalim deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Gjatë kohës…