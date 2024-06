Komuna e Prishtinës sonte organizon koncert, ja kush janë artistët që do të performojnë Për nder të 25 vjetori të çlirimit të Prishtinës, sonte Komuna e Prishtinës organizon Gala Koncertin në sheshin “Skënderbeu”. Ky koncert do të fillojë prej orës 20:00 me një kast të jashtëzakonshëm artistësh që do t’i rikthejnë disa prej këngëve më të dashura për vendin. Artistët të cilët do të performojnë janë Yll Limani, Albërie…