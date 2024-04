Komandanti i FSK-së dekoron me mirënjohje Atasheun gjerman Nënkolonel Franz-Josef Nolte Komandanti i FSK-së, Gjenerallejtënant Bashkim Jashari ka dekoruar me mirënjohje Nënkolonel i Bundeswehr-it, Franz-Josef Nolte. Npnkolonel Franz-Josef Nolte është Atashe i Republikës Federale të Gjermanisë i akredituar në Kosovë që nga viti 2021. Jashari ndër të tjera theksoi për bashkëpunimin që kanë dy shtetet në fushën e mbrojtjes, dhe ka konfirmuar se Gjermania do të…