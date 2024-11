Fushatë e fokusuar në diasporë- Gërvalla thotë se e ardhmja e Kosovës është e pandarë nga Diaspora

Ajo ka thurur lavde për mërgatën e Kosovës, shkruan lajmi.net.

“Kosova dhe institucionet e saj asnjëherë nuk harrojnë që pa mërgatën, nuk do të mund ta organizonim rezistencën civile të viteve të 90-ta, pa mërgatën nuk do të mund ta mbanim arsimin nato vite, pa mërgatën nuk do të ishte çliruar Kosova, pa mërgatën nuk do të rindërtohej Kosova. Kosova dhe mërgata e saj, të pandara drejt së ardhmes”, ka shkruar Gërvalla.