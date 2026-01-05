Klodi përlotet nga telefonata e së dashurës në BBVK: Kujdes me vajzat
Klodian Mihaj ka qenë së fundmi duke u diskutuar për raportet në shtëpi me disa nga banoret për shkak të veprimeve të tyre. E megjithatë, ai në spektaklin e së hënës mori një telefonatë nga e dashura, që e pret jashtë. Ajo i uroi suksese në këtë rrugëtim dhe i tha që të bëj kujdes…
ShowBiz
E megjithatë, ai në spektaklin e së hënës mori një telefonatë nga e dashura, që e pret jashtë.
Ajo i uroi suksese në këtë rrugëtim dhe i tha që të bëj kujdes pasi mund të keqkuptohet.
Sidoqoftë, i premtoi se do e ketë jashtë dhe se beson në të deri në fund të këtij Big Brother-i.
Më poshtë pjesë nga biseda që patën:
Mos qaj, si shkon. Më mungon. Edhe ti më mungon. Je i madh, intelegjent dhe unë besoj në ty.
Unë të them kujdes çfarë po ndodh në shtëpi, kujdes me sjelljet me vajzat, mund të keqkuptohet. Unë të besoj.
Disa gjëra mund të keqkuptohen dhe mund të dalin në shesh.
Je person i shkëlqyer. Të mos kesh dyshime, unë të pres me krah të hapur. Kujdes me çfarë po ndodh. Të uroj suksese.
Mos i humb gjërat e rëndësishme. E di unë jam këtu për ty. Të kërkoj shumë të falur, nuk ka nevojë. Unë të besoj ty dhe uroj të shkosh deri në fund.
Unë jam këtu, të dua forca. Shko deri në fund por jo edhe aq sa të dëmtohesh. Kujdes, merri për zemër këto fjalë që po t’i them.
Të përshëndesim të gjithë, shpresoj që keni kaluar mirë. Të betohem që të dua shumë, kujdes”.