Kjo është pyetja që do t’iu parashtrohet votuesve në zgjedhjet e 21 prillit në veri Komisioni Qendror i Zgjedhjeve sot ka miratuar përmbajtjen e fletëvotimit që do të përdoret në procesin e votimit të 21 prillit, ku qytetarët në veri do të votojnë pro ose kundër shkarkimit të kryetarëve. Votuesve do t’iu parashtrohet kjo pyetje: A pajtoheni që (emri dhe mbiemri i kryetarit të komunës) të largohet nga funksioni i…