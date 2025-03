Kenia shkruan për njohjen ndaj Kosovës, i drejtohet Behgjet Pacollit si i dërguar special i Vjosa Osmanit

Në lidhje me këtë, ka shkruar edhe Departamenti Shtetëror i Kenias për Marrëdhënie me Jashtë, shkruan lajmi.net.

“Kenia e ka njohur Kosovën si shtet. Shpallja e pavarësisë së Kosovës më 17 shkurt 2008, mori miratimin e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë (GJND) në vitin 2010. Kenia e ka njohur Kosovën në interes të paqes dhe sigurisë ndërkombëtare, integritetit territorial dhe në avancimin e forcimit të marrëdhënieve me vendet e Ballkanit”, thuhet në njoftim.

Ata kanë shkruar edhe për takimin me Pacollin, të cilit i janë drejtuar si i dërguar special i Vjosa Osmanit.

“Në këtë drejtim, presidenti William Ruto sot (e mërkurën) u takua me emisarin e posaçëm të presidentes së Kosovës Vjosa Osmani, Behgjet Pacolli, në Shtëpinë Shtetërore në Nairobi”, thuhet mes tjerash në njoftim kur flitet për Pacollin. /Lajmi.net/

— State Department for Foreign Affairs | Kenya (@ForeignOfficeKE) March 26, 2025