“Kemi pasë me u taku, të kisha rrẹh..”, “A po më kërcënọn?” – Përballja e Stresit me Vullnetin sy më sy

Stresi dhe Vullneti janë përballur si kurrë më parë sy më sy brenda shtëpisë më të famshme në vend, Big Brother VIP Kosova 3.

Duke qenë se dyshja dihet se nuk kanë pasur raporte edhe aq të mira, ku të gjitha tensionet kishin nisur nga një intervistë e realizuar e Vullnetit për Stresin, ky format ua dha mundësinë që njëherë e mirë të sqarohen mes njëri-tjetrit.

Stresi i tha Vullnetit se investigimi i tij për të është nën brez, madje sipas tij ai e ka shtrembëruar biografinë e tij.

“Krejt intervista jote është nën brez”, u shpreh Stresi duke thënë se e ka parë gjithë intervistën.

Vullneti teksa e mohoi se ka qenë tendencioz, tha se Tropojën e ka zgjedhur për shkak që i është dukur më interesante.

Stresi tutje u shpreh se Vullneti si gazetar gjithmonë e ka sulmuar atë, teksa e quajti ironik dhe i tregoi se nga këtu gjithçka ka nisur pasi sipas tij ka pasur informata të gabuara.

“Ironia është shumë e rëndësishme për mua”, ia ktheu Vullneti.

“Po më vjen mirë që jemi t’u u taku këtu në Big Brother publikisht, dhe me i lënë këto sene këtu se kemi pas mu taku edhe ndryshe, përshembull ishim pa në rrugë edhe ishim kap, po ta garantoj këtë sen, skandal ish bë, edhe të kisha rreh pak, por tash më kishe denoncu edhe i kisha hi llugave. Mu nuk më shpëton kurrkush, po ta them si burrat”, tha Stresi.

“A po më kërcënon tash mua?”, e pyeti Vullneti.

“Jo pasha robtë s’kam ardhë më të kërcënu por më mbyll muhabetin me ty. Nuk jam këtu me të kërcënu se nuk e kërcënoj askënd, po të tregoj çka kish pas me ndodh dhe nuk dua të ndodhë”, u shpreh Stresi.

Mes tjerash ata diskutuan edhe për çështje personale, madje edhe u komentua deklarata e Vullnetit lidhur me homoseksualitetin e tij.