Kampioni i Botës, Leo Messi dekorohet me çmimin lojtari i vitit nga FIFA Ylli i PSG-së, Lionel Messi vazhdon me suksese personale. Ai fitoi çmimin lojtari më i mirë për vitin 2022 nga shtëpia më e madhe e futbollit, FIFA. Messi sezonin që lamë pas tregoi paraqitje fenomenale në nivel klubi dhe kombëtare. Ai me klubin parisien shënoi 11 gola dhe dhuroi 14 asistime në 34 ndeshje. Kurse…