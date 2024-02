Kamberi takon ambasadorët: Diskutuam çështjet konkrete që kërkojnë zgjidhje urgjente për shqiptarët e Luginës Deputeti nga parlamenti i Serbisë, Shaip Kamberi, sot është takuar me ambasadorin e ShBA-ve, Christopher Hill dhe me ambasadorin e OSBE, Jan Braathu. Kamberi gjatë takimit me ambasadorët ka folur rreth gjendjes në Luginën e Preshevës, dhe ka thënë se Lugina ka nevojë urgjente për të parë lëvizje konkrete në përmirësimin e pozitës së shqiptarëve…