Kamala Harris nëpërmjet intervistave nëpër radio të “swing states” u bën thirrje amerikanëve të dalin të votojnë

Kandidatja për presidente të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Kamala Harris, gjatë ditës ka dhënë disa intervista për radio të ndryshme të “swing states”, shtete që përcaktojnë fituesin për shkak të rivalitetit të madh mes demokratëve dhe republikaneve.

Harris iu ka bërë thirrje amerikanëve që të dalin e të votojnë, që ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre demokratike.

Siç ka raportuar BBC, ajo ka inkurajuar amerikanët të “dalin dhe të votojnë” gjatë orës së mëngjesit dhe të drekës, më së fundi duke thirrur në Wisconsin (101.7 The Truth in Milwaukee), Nevada (KCEP me Lady AK në Las Vegas) dhe Radio Campesina Network (i cili është i bazuar në Phoenix, Arizona, por transportohet edhe në Nevada, ndër shtetet e tjera).

Më herët ajo u shfaq në stacionin e Atlantas WVEE-FM, The Big Tigger Morning Show në Gjeorgji dhe në Pittsburgh në The Big K Morning Show me Larry Richert, ku ndau planet e saj për të darkuar me familjen e saj këtë mbrëmje përpara se të organizonte festën e saj të natës zgjedhore. në Universitetin Howard.

Gjatë ditëve dhe javëve të fundit si Kamala Harris ashtu edhe Donald Trump kanë synuar votuesit në shtatë shtetet e lëkundura që do të vendosin rezultatin e zgjedhjeve.