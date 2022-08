Donjeta Kosumi i organizon festë maces së saj në një mujorin e lindjes Valltarja e njohur kosovare, Donjeta Kosumi, e njohur në publik si “Kallashi” ka festuar një mujorin e maces së saj. Këtë e bëri të ditur vet ajo përmes një postimi në Instagram, shkruan lajmi.net. “Urime 1 mujori”, shkroi ajo krahas imazheve nga festa. View this post on Instagram A post shared by Donjeta…