Justin Bieber do të bëhet baba, reagon ish-partnerja e tij Lajmi që Hailey dhe Justin do të bëhen prindër për herë të parë, ka qenë kryefjalë e medias rozë që prej momentit kur çifti i famshëm ndau me të gjithë lajmin e bukur të pritjes së ëmbël. Gjithçka po komentohet për ta, nga fustani i nusërisë që kishte zgjedhur Hailey, te modeli i ri i…