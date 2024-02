Jep dorëheqje zëvëndësministri i Zhvillimit Rajonal, shkak bëhen mosmarrëveshjet me Duda Baljen

Zëvëndëskryeministri i Zhvillimit Rajonal, Almir Veliji ka dhënë dorëheqje nga pozita që ka mbajtur deri më tani për shkak të mosmarrëveshjeve me kryetaren e partisë SDU, Duda Balje.

Këtë e ka bërë të ditur përmes një postimi në rrjetin social Facebook.

“Për shkak të mosmarrëveshjeve të thella që ekzistojnë prej kohësh me znj. Balje, po ju njoftoj se sot kam dhënë dorëheqjen nga posti i Zëvendës Ministres për Zhvillimin Rajonal”, ka njoftuar Veliji.

Përfaqësuesi boshnjak thotë se ka dashur që populli i tij të jetë pjesë përbërëse e Republikës së Kosovës dhe si pjesë e shoqërisë në mënyrë të pavarur dhe në përputhje me interesat strategjike të vendosë për fatin e vet.

“Vitet e fundit, kur isha përfaqësues i partisë SDU, kam punuar me të gjitha kapacitetet e mia për të forcuar rolin e shoqërisë civile, e cila duhet të ketë mekanizmat për forcimin e komuniteteve, si pasurinë e saj më të madhe”, vijon tutje ai.

Ai ka akuzuar Baljen për politika të gabuara radikale që sipas tij sjellin vetëm probleme sociale e ekonomike.

“Fatkeqësisht, zonja Bale e pa “të ardhmen tonë” në metodat destruktive të rrënimit dhe degradimit të shoqërisë kosovare duke besuar se duhet të marrë një mandat tjetër për veten e saj përmes bashkëpunimit të pakushtëzuar me njerëz që nuk e mendojnë mirë vendin tonë! Unë kurrë nuk jam dakord dhe nuk do të pajtohem me një politikë të tillë të saj, sepse ajo do të tërhiqte qytetarët tanë në një vorbull politikash të gabuara radikale që mund të sjellin vetëm probleme të reja sociale, ekonomike dhe ekzistenciale për popullin tonë”.

“Unë besoj se ne duhet të jemi më të zgjuar dhe më të fortë se ajo dhe politika e saj shkatërrimtare, e cila synon të na kthejë në vitet ’90 dhe të kthejë popullin tonë në mungesë shprese dhe paligjshmëri”.

Në fund Veliji thotë se mbetet i përkushtuar ndaj demokratizimit të shoqërisë sonë kosovare.

Postimi i plotë: