Jennifer Lopez, pjesë e filmit “Kiss Of The Spider Woman” Këngëtarja dhe artistja Jennifer Lopez do të jetë pjesë e filmit të Bill Condon, “Kiss Of the Spider Woman”. Ky film do të jetë përsëritje e muzikalitetit të Broadway-it të vitit 1993, i cili u bazua në romanin e vitit 1976 me të njëjtin emër nga Manuel Puig. J.L.O do të ketë rolin kryesor dhe…