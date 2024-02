Java e ardhshme “verë”, temperaturat shkojnë deri në 18 gradë Prishtina Weather ka njoftuar se gjatë javës në vijim në Kosovë do të ketë mot stabil kryesisht me diell dhe me temperatura pranverore. Maksimalet do të shkojnë deri në 15 dhe 18 gradë Celcius. Parashikimi i motit: 4.02.2024 – Mot stabil dhe jashtëzakonisht i butë për këtë periudhë kohore po parashihet të mbajë gjatë javës…